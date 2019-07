Sarri: «Cerchiamo un’identità. In Italia favoriti, ma in Europa…» – VIDEO

Sarri direttamente dal ritiro asiatico della Juve: «In Italia accettiamo l’etichetta di favoriti, in Europa la realtà è diversa»

Maurizio Sarri è volato in Asia con la Juventus per preparare al meglio la stagione da cui è atteso. In conferenza stampa il tecnico ha fatto il punto della situazione, parlando anche della stagione che sarà:

«Dobbiamo lavorare per raccogliere identità di gioco, vogliamo diventare una squadra di forte caretterizzazione. Faremo in modo che quest’identità ci porti a vincere qualcosa. A livello italiano dobbiamo accettare l’etichetta di favoriti, a livello europeo non è questa la realtà. Ci sono 10-11 società dello stesso livello della Juve».