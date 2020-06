Sarri, durante la conferenza stampa odierna il tecnico della Juventus ha parlato anche di Pjanic al Barcellona

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, in conferenza stampa ha parlato anche della situazione legata a Pjanic.

«Pjanic sarà contento se il trasferimento si concretizza perché andrà a finire la carriera in una squadra importantissima. Non vedo la possibilità che lui non dia il 100% con noi in questi mesi».