Sarri: «Champions? Pensiamo al campionato. Sul turnover…» – VIDEO

Maurizio Sarri commenta il pareggio della Juventus contro l’Atalanta che avvicina lo Scudetto: la Champions non è nei suoi pensieri – VIDEO

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato del momento di forma senza pensare alla Champions League.

CHAMPIONS – «In questo momento dobbiamo pensare al campionato, la Champions è lontana. Dobbiamo pensare all’obiettivo in maniera forte e feroce. Abbiamo chiaramente dei margini di miglioramento, stiamo alternando momenti di solidità e momenti in cui prendiamo più reti: è una questione di atteggiamento. Possiamo comunque migliorare molto sull’equilibrio, Bisogna avere l’opportunità di cambiare. Abbiamo passato un periodo in cui avevamo tanti fuori, quindi a livello di rotazione non potevamo fare niente. Alcuni pian piano stanno cominciando ad allenarsi con noi ma non hanno ancora i novanta minuti. Spero di averli presto, penso siamo ormai vicini».