Sarri chiarisce la posizione di Cristiano Ronaldo: «Inizialmente partirà defilato a sinistra. Se ci sarà bisogno in avanti lo farà»

C’è molta curiosità nel capire come Maurizio Sarri utilizzerà in campo Cristiano Ronaldo. Il tecnico della Juventus ha fugato in prima persona tutti i dubbi in conferenza stampa. Le sue parole sul portoghese:

«Ha vinto tutto a livello individuale e collettivo partendo leggermente a sinistra. Penso che il primo tentativo da parte mia sia per metterlo nelle sue condizioni ideali, per farlo esprimere al meglio. Lo ritengo talmente forte che può giocare ovunque, quindi se ci sarà bisogno di lui al centro sono sicuro che sarà a disposizione e lo farà alla grande».