Sarri Fiorentina, il tecnico non è la prima scelta: la situazione

Sarri ha dato le sue dimissioni alla Lazio e per la prossima stagione è alla ricerca di una nuova panchina: difficile alla Fiorentina

L’allenatore non è al momento il primo nome sulla lista di Commisso e Pradé per la panchina della viola. Con Italiano probabile partente, c’è una serie di nomi in lizza per sostituirlo. Da Gilardino a Palladino fino ad arrivare a Farioli o Aquilani.