Fiorentina-Napoli, una gara speciale per Maurizio Sarri: l’allenatore azzurro, nato all’ombra del Vesuvio e cresciuto in Toscana

Fiorentina-Napoli, la sfida del cuore di Maurizio Sarri. L’allenatore azzurro, nato a Napoli e cresciuto in Toscana, stasera ripercorrà cinquant’anni della sua vita; quando era a scuola a Figline Valdarno, scrive il Corriere dello Sport, Sarri era l’unico tifoso del Napoli. Lui, che ha sempre pensato che si debba tifare per la squadra della propria città, rimarcando orgogliosamente le sue origini.

In Fiorentina-Napoli, oltre all’obiettivo scudetto ancora vivo, si concentra il vissuto di un uomo rapito dal calcio quando era ragazzino. Sarri, ricordando il suo rapporto con i viola, ha ricordato: «Quando con i miei ci trasferimmo in Toscana, uno dei miei nonni abitava a quattrocento metri dallo stadio. Fu meccanica, inevitabile, la voglia di buttarmi anche io là dentro per coglierne l’essenza. Così spesso sono andato a vedere la Fiorentina, ma comunque un paio di volte tornai anche a Napoli». Stasera, l’allenatore azzurro si ritroverà in quel vortice d’emozioni, catapultato in una dimensione onirica: c’è la lotta per lo scudetto nella sua partita del cuore.