Sarri Lazio: «Ecco quando arriverà la fumata bianca»

Sarri alla Lazio, qual è la situazione? Il tecnico biancoceleste attende per firmare: le ultimissime sull’allenatore

Maurizio Sarri alla Lazio, ore di attesa: qual è la situazione del tecnico? Manuele Baiocchini di Sky ha dichiarato:

«Ci vuole un po’ di pazienza, sono contratti importanti. La Lazio non è abituata neanche a quelle cifre che il club non ha mai dato a nessun allenatore. Ci sono tante cose da mettere a posto. Ieri c’era grande ottimismo per poter chiudere, oggi i tempi si sono protratti ma la Lazio vuole cercare di chiudere entro il weekend. Fumata bianca? La aspettiamo nelle prossime ore o domani».