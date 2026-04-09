Sarri Lazio, futuro in bilico! Il club riflette e pensa già al sostituto: individuati due profili dalla Serie A e non solo, ecco di chi si tratta

Il futuro di Maurizio Sarri alla guida della Lazio appare sempre più in bilico e ricco di incognite. La formazione capitolina si prepara ad affrontare l’attesissima semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma il 22 aprile sul campo dell’Atalanta. Dopo il pirotecnico pareggio per 2-2 maturato nella rocambolesca sfida d’andata, i giocatori sono chiamati a produrre uno sforzo agonistico massimale nei novanta minuti per riuscire a strappare il pass qualificazione. Questo decisivo scontro diretto rappresenta verosimilmente l’ultima reale opportunità per l’allenatore toscano di salvare un’annata sportiva che, fino a questo preciso momento, non ha minimamente soddisfatto le alte aspettative iniziali dell’intera piazza.

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Nel caso in cui il prestigioso traguardo della finale dovesse sfumare, la dirigenza romana si troverebbe costretta ad avviare profonde e delicate riflessioni per decidere le sorti del progetto. Il mister ha già fatto trapelare in maniera inequivocabile la precisa volontà di non voler prolungare la propria avventura calcistica nella capitale senza aver prima ricevuto adeguate e solide rassicurazioni. La sua permanenza tecnica è indissolubilmente legata alle garanzie sul contratto e ai futuri investimenti economici, considerati letteralmente essenziali e mirati a rinforzare qualitativamente e quantitativamente la rosa attualmente a disposizione.

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Secondo le recenti indiscrezioni pubblicate sulle pagine de Il Messaggero, i vertici societari avrebbero già iniziato a sondare minuziosamente il mercato, individuando alcune valide alternative qualora si concretizzasse la definitiva separazione a fine stagione. Tra i candidati maggiormente apprezzati per raccogliere la pesante eredità figurerebbero i nomi di Gennaro Gattuso (fresco di dimissioni da ct dell’Italia) e Fabio Grosso (che sta stupendo tutti col Sassuolo). I due profili valutati garantiscono caratteristiche e impostazioni tattiche profondamente diverse tra loro. Il primo porterebbe in dote una fortissima mentalità vincente e una consolidata tenuta nei momenti di massima pressione ambientale, mentre il secondo rappresenterebbe l’opzione ideale per inaugurare un inedito e ambizioso ciclo sportivo focalizzato sulla valorizzazione a lungo termine. Il verdetto agonistico sarà quindi l’unico giudice supremo per determinare in maniera inappellabile il destino della panchina laziale.