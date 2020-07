Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa commentando la lite tra Arthur e il Barcellona: le parole del tecnico

CASO ARTHUR-SETIEN – «Non ne penso niente. Non conosco i loro rapporti, non so cosa si siano detti. Ti sparerei un commento a caso e preferisco non farlo».