Sarri spiega: «Con Douglas Costa il 4-3-3 è la soluzione più consona» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri post Juve-Udinese: il tecnico bianconero parla di Douglas Costa e del suo impiego

DOUGLAS COSTA – «Con Douglas Costa la soluzione più consona per le sue qualità è il 4-3-3. Un po’ perché ha la fissa di giocare vicino alla linea laterale, è più forte di lui, potrebbe essere bravissimo anche in zona centrale. Questo lo condiziona un po’ mentalmente. Al momento non ha i 90 minuti nelle gambe. Ha fatto una buona partita, le accelerazioni di Douglas però sono maggiori rispetto a quelle che abbiamo visto stasera. Può incidere in maniera più importante».