Sassuolo, Chiriches: «Felici della rimonta. Infortunio? Non ho rischiato»

Vlad Chiriches, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine del match vinto contro il Venezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

INFORTUNIO – «Ho sentito un affaticamento ma niente di che, sono stato sostituito per non rischiare. I difensori normalmente provano a chiudere gli attaccanti e su Okereke ci sono riuscito bene. Meno male che siamo riusciti a fare subito gol, poi la partita è cambiato. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, ne abbiamo segnati tre ma potevamo farne di più. Siamo felici perché abbiamo rimontato la partita, questa è la strada giusta. Juventus? Sappiamo che troveremo una grande squadre, ma siamo consapevoli della nostra forza, del nostro gioco e vogliamo andare lì per fare risultato».