Sassuolo Juve: Dybala arriva a 100 gol con la maglia bianconera

100 gol Dybala Juve: dopo CR7, anche l’argentino taglia il traguardo nella sfida contro il Sassuolo. Il dato

Dopo Cristiano Ronaldo, anche Paulo Dybala ha raggiunto quota 100 gol con la Juve. Il fuoriclasse argentino ha calato il tris contro il Sassuolo, aggiungendosi al tabellino dei marcatori dopo Rabiot e Ronaldo.

100esima rete, dunque, per Dybala che, come svelato da Opta, diventa il primo giocatore non europeo a realizzare questo numeri di reti in tutte le competizioni con la maglia della Juventus.