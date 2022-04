Sassuolo, Magnanelli: «Vi racconto Allegri. Mercato? Ecco i miei consigli»

Francesco Magnanelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato di Allegri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Francesco Magnanelli, centrocampista del Sassuolo, ha parlato di Allegri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

ALLEGRI – «Non gli è mai piaciuta la preparazione atletica. Quando era a Sassuolo ci lasciava con i preparatori e lui andava a nuotare in un piscina vicina al campo d’allenamento. Con lui ho sempre avuto un rapporto fantastico. Ai pranzi, nei doppi allenamenti, teneva il banco con la lotteria. Dionisi? Lo ricorda tanto».

CONSIGLI DI MERCATO – «Dipende dal progetto. Raspadori può diventare molto forte ma, per me, alla Juve può giocare solo dietro a una punta nel 4-2-3-1, non può fare l’esterno. Allo stesso modo, Frattesi può giocare in un centrocampo a due però, se un club lo prende, deve

usarlo da mezzala, ruolo in cui è devastante. Traorè, invece, è utile proprio perché può giocare in due posizioni. E poi, conta la personalità: giocare per la Juve è diverso che giocare per il Sassuolo. E questo Max lo dice sempre».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24