Sassuolo Napoli 0-1 LIVE: McTominay porta in vantaggio gli azzurri - Calcio News 24

Sassuolo Napoli 0-1 LIVE: McTominay porta in vantaggio gli azzurri
Al Mapei Stadium il match valido per la 1ª giornata di Serie A Sassuolo Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Sassuolo Napoli, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.
SASSUOLO NAPOLI CRONACA E DIRETTA LIVE
17′ VANTAGGIO NAPOLI. Grande botta da parte di McTominay che porta in vantaggio gli azzurri.
12′ OCCASIONE NAPOLI: Rrahmani si trova in una buona posizione favorevole per calciare. Palla fuori
Formazioni ufficiali Sassuolo Napoli, gli schieramenti del match
