 Sassuolo Napoli 0-1 LIVE: McTominay porta in vantaggio gli azzurri - Calcio News 24
Sassuolo News

Sassuolo Napoli 0-1 LIVE: McTominay porta in vantaggio gli azzurri

31 minuti ago

Mapei Stadium

Al Mapei Stadium il match valido per la 1ª giornata di Serie A Sassuolo Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Sassuolo Napoli, valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

SASSUOLO NAPOLI CRONACA E DIRETTA LIVE

17′ VANTAGGIO NAPOLI. Grande botta da parte di McTominay che porta in vantaggio gli azzurri.

12′ OCCASIONE NAPOLI: Rrahmani si trova in una buona posizione favorevole per calciare. Palla fuori

