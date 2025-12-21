Sassuolo, parla Carnevali: «Torino? Giochiamo contro una squadra forte. L’obiettivo è sicuramente la permanenza in Serie A. Sul mercato...»

Sassuolo, parla l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali: «L’obiettivo è la permanenza in Serie A. Sul mercato…»

Nella sedicesima giornata di Serie A il Sassuolo attende al Mapei Stadium il Torino guidato da Baroni. In vista del calcio d’inizio, l’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport, offrendo le sue impressioni sul momento della squadra e sulle prospettive future.

PAROLE – «Noi giochiamo contro una squadra forte, perché il Torino dal mio punto di vista non rispecchia i punti che ha in classifica. Sarà una bella gara. Il Torino è una squadra forte e ha un allenatore che tra gli italiani è uno dei più bravi. Mi dispiace che sia stato esonerato Vagnati, che è un direttore sportivo di grande livello. Ma fa parte del nostro sistema e del nostro mondo»

GROSSO – «Con il mister c’è un legame particolare. Penso che sia un allenatore di grande prospettive, è super preparato, bravo sul campo e come gestore»

MERCATO – «Sappiamo che avremo delle richieste per alcuni giocatori, la nostra idea è quella di mantenere questa rosa fino alla fine della stagione. Poi dopo faremo le giuste valutazioni. Al tempo stesso, se crediamo che occorra qualcosa per poterci migliorare e ci saranno delle opportunità, penso che le coglieremo»

MUHAREMOVIC & CO– «Non solo lui, ma abbiamo anche qualcun altro. Ci stanno arrivando delle richieste, siamo ancora agli inizi e dobbiamo vedere. Muharemović sta dimostrando grandi cose ed è un giocatore di grandissima prospettiva. È inutile nascondersi, chiaramente arriveranno, ma fa parte anche della nostra politica. Noi siamo sempre stati una società che cerca di valorizzare i giovani, farli crescere e dar loro la possibilità di andare in un grande club. È questo quello per cui lavoriamo quotidianamente. Assieme a Muharemović c’è qualche altro ragazzo, ma questo ci fa solo piacere, non ci preoccupa. Se ci saranno le opportunità, credo sia giusto per tutti. Per il giocatore ambire a un grande club (non perché il Sassuolo non lo sia), ma anche per la nostra società portare avanti quelli che sono i nostri valori e i progetti della nostra proprietà“»

OBIETTIVI – «L’obiettivo principale è sicuramente la permanenza in Serie A. Rimanerci è difficile, prima portiamo a casa questo risultato, poi quando saremo salvi, avremo modo di divertirci. Il calcio è divertimento e passione e dobbiamo cercare di pensare anche a questo. L’obiettivo è quello di far bene e di continuare»

