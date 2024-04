Sassuolo Udinese: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Mapei andrà in scena la sfida di Serie A tra Sassuolo e Udinese: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Mapei Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Sassuolo e Udinese. Un match importante per la salvezza. Da una parte i neroverdi devono trovare punti per scrollarsi dal penultimo posto in classifica. Dall’altra i friulani con un successo allontanerebbero la zona rosa. Ballardini contro Cioffi, Pinamonti contro Lucca: una serie di scontri dentro alla sfida. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

Sassuolo-Udinese: orario e dove vederla

Sassuolo-Udinese gara delle ore 15:00 del lunedì, che proseguirà con la trentesima giornata della Serie A, l’undicesima del girone di ritorno. Al Mapei Stadium sarà trasmessa verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.