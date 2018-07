La Juventus ha offerto ai rossoneri Stefan Savic, difensore che avrebbe acquistato dall’Atletico Madrid, al posto di Caldara

Clamoroso retroscena raccolto dai colleghi di MilanNews24.com: la Juventus ha offerto al Milan Stefan Savic, difensore dell’Atletico Madrid, nel mirino dei bianconeri, per evitare il sacrificio di Caldara. Secondo alcune fonti vicine all’ambiente Juventus, i bianconeri hanno proposto al Milan il difensore ex Fiorentina: la Vecchia Signora lo avrebbe acquistato dall’Atletico e lo avrebbe poi girato al Milan. La Juve infatti non vorrebbe sacrificare Mattia Caldara, difensore classe ’94 appena tornato dopo il prestito di un anno e mezzo all’Atalanta nell’affare Bonucci.

