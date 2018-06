Per la prima volta, Sergej Milinkovic-Savic apre ad un possibile addio alla Lazio: «Rimango concentrato sul Mondiale dopodiché deciderò dove giocare»

Sarà l’oggetto del desiderio di molte squadre in questa lunga estate di calciomercato. Milinkovic Savic è pronto ad infiammare il mercato italiano ed estero: Juventus, Manchester United e City sono sul giocatore pronte ad iniziare un’asta milionaria per il serbo. Direttamente dal ritiro della Serbia, il centrocampista biancoceleste ha confermato, per la prima volta, nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Bolivia la possibilità di lasciare il club capitolino in estate: «Cerco di rimanere concentrato. Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me. Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo. È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato. Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia carriera».

La Juventus non ha nascosto che Savic è in cima alla lista degli obiettivi di mercato di Marotta e Paratici ma la concorrenza, come detto, è agguerrita. La dirigenza bianconera ha già avviato i contatti con Lotito, presidente della Lazio, per provare a sondare il terreno. Muro del numero uno biancoceleste che chiede oltre 120 milioni di euro. Su Milinkovic c’è anche il Manchester City di Pep Guardiola, che continua a monitorare la situazione e potrebbe accelerare nelle prossime settimane.