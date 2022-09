Scaloni: «Messi come Federer, piangeremo al suo addio»

Il paragone del ct argentino Scaloni su tra Messi e Federer: «Godiamocelo, indipendentemente dal tifo, finché gioca»

Il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha voluto paragonare l’addio di Roger Federer con quello futuro di Lionel Messi. Di seguito le sue parole.

«Federer si è ritirato e cosa è successo? Tutti si sono emozionati e si sono detti: ‘Non c’è più, non giocherà più’. A quanti di noi sarebbe piaciuto vedere Federer giocare ancora a tennis? È stato bellissimo ammirarlo. Accadrà lo stesso con Messi: godiamocelo, indipendentemente dal tifo. È fantastico vederlo in campo, io ho l’opportunità di allenarlo, ma se fossi un tifoso pagherei un biglietto per vederlo e comprerei la sua maglia».