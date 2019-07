Scambio Dybala Lukaku, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa principe degli ultimi giorni. Domani l’argentino a colloquio con Sarri

Il possibile scambio tra Dybala e Lukaku continua a essere il tormentone degli ultimi giorni. E non potrebbe essere altrimenti, considerata la portata della trattativa. Per tale motivo Sky Sport fa sapere che i due club stanno continuando a discutere e le operazioni possono andare per le lunghe.

Inoltre aggiunge che la Juve richiederebbe al Manchester United un piccolo indennizzo economico (circa 15 milioni) poiché l’argentino è valutato più rispetto al belga. Dybala intanto domani sarà a Torino per un confronto diretto con Maurizio Sarri: dall’esito del colloquio si potrà capire se l’affare subirà l’accelerata definitiva o meno.