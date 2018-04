Lo scandalo calcioscommesse che smosse il calcio italiano nel 2011 è ancora un ricordo vivo nella mente di Domenico Criscito, attuale difensore dello Zenit San Pietroburgo

La carriera di Domenico Criscito senza l’accusa di coinvolgimento nello scandalo calcioscommesse magari avrebbe potuto prendere anche una piega diversa. La vetrina degli Europei che, ad onor del vero, gli fu tolta ingiustamente poteva garantirgli offerte migliori rispetto a quella dello Zenit San Pietroburgo, club russo di cui difenderà i colori fino a giugno per poi far ritorno al Genoa, la sua seconda casa.

Mimmo, come lo chiamano gli amici, è stato protagonista della puntata odierna di “Emigratis” ed è tornato a parlare di quanto accadde nella torrida estate del 2011: «Alle 6 venne la Finanza. Io passai come lo st****o della situazione e fui estromesso dai convocati per gli Europei. Ne parlavano anche i telegiornali, dicevano: “Criscito è stato arrestato”. La cosa strana è che successe il giorno delle convocazioni per gli Europei e i giornalisti, presenti all’esterno del centro tecnico di Coverciano, erano già a conoscenza di tutto. Venne fuori anche una foto che mi ritrae mentre parlo con gli ultras del Genoa, ma quel dialogo riguardava invece il derby di Genoa contro la Sampdoria».