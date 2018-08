Scaroni sul Milan: «L’a.d. arriverà, ma senza fretta». Due i nomi

Il Milan cerca un nuovo amministratore delegato: Gazidis e Gandini in pole. Ecco le parole del presidente Scaroni

Il Milan è alla ricerca di un nuovo amministratore delegato dopo l’addio di Marco Fassone e lavora per portare in rossonero Ivan Gazidis e Umberto Gandini, che arriverebbero entrambi come a.d. spartendosi le deleghe. Il club milanista però al momento sembra avere altre priorità, almeno stando a quanto dichiarato da Paolo Scaroni, presidente del club rossonero, intervenuto ieri durante la conferenza stampa di presentazione di Gonzalo Higuain e Mattia Caldara.

«Confermo che per me occuparmi del Milan anche come amministratore delegato è transitorio. Mi attendo, senza particolare fretta e urgenza, che vengano fatte scelte per un capo azienda a tempo pieno che rivesta quel ruolo. Al momento non ho particolari aggiornamenti sull’arrivo di nuovi dirigenti. Higuain? Avere una star come Higuain con noi è un passo fondamentale, sono sicuro che farà benissimo». Gazidis e Gandini al momento rimangono in pole.