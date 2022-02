Scarpa d’oro, la Bundesliga domina la classifica. Bene Immobile e Vlahovic

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Scarpa d’oro, la Bundesliga domina la classifica: Lewandowski, Schick e Haaland tra i primi dieci. Bene anche Immobile e Vlahovic

La lotta per la Scarpa d’oro 2022 sta entrando nel vivo. Lewandowski per ora è nettamente favorito, con 14 punti di vantaggio sul secondo. Da Shick in poi, i marcatori si distanziano di un solo gol: dai 20 del ceco ai 17 di Salah. La Serie A è rappresentata da Immobile, quinto a 38 punti, e dal bianconero Vlahovic: il serbo può contare gli stessi gol di Benzema (18), ma con due partite giocate in più.

Bene la Norvegia, sia a livello di nazionalità – con Haaland decimo nonostante tutte le difficoltà – sia di campionato, vedi Omoijuanfo, Lehne Olsen e Berisha: l’apparente exploit è giustificato dalla fine anticipata del campionato di cui si tiene conto, terminato a novembre. Ad ogni modo non sono numeri comuni per un campionato minore.

Ecco i primi dieci posti in classifica.