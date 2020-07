Scarpa D’Oro, Immobile rischia la clamorosa beffa a pari punti: lo scenario

Ciro Immobile potrebbe vedersi sfilare la Scarpa D’Oro a cui tanto ambisce: Lewandowski potrebbe spuntarla alla fine

Ciro Immobile rischia la clamorosa beffa nella corsa a Scarpa D’Oro. Il bomber biancoceleste e Lewandowski sono primi a pari merito con 68 punti nella speciale classifica grazie ai 34 gol fatti registrare nei rispettivi campionati.

All’attaccante della Lazio però, serve un gol per sorpassare il campione del Bayern Monaco. In caso di arrivo a pari punti infatti, lo scettro di miglior bomber d’Europa andrebbe al calciatore polacco perché ha giocato meno minuti. Occhio poi sempre a Cristiano Ronaldo, in corsa anche lui per il trofeo europeo e per la classifica capocannonieri in Italia. Il discorso va di pari passo: CR7 è a quota 31 reti. Dovrebbe però arrivare a 35 per vincere, perché sicuramente giocherà più minuti di Lewandowski (2761’ contro i 2739’ del portoghese che ha ancora due match da disputare). In caso di arrivo a tre con Immobile (2906’) e il bomber polacco, la classifica sarebbe: Lewa primo, poi Ronaldo, terzo Ciro