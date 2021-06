Schalke 04, lasciano Huntelaar e Kolasinac: «Decisione che ci ferisce»

Lo Schalke 04 ha deciso di non rinnovare i contratti di Huntelaar e Kolasinac dopo la retrocessione in Zweite Liga: l’annuncio ufficiale

Lo Schalke 04 ha deciso di non rinnovare i contratti di Huntelaar e Kolasinac dopo la retrocessione in Zweite Liga. L’annuncio ufficiale del direttore sportivo Knabel.

«È una decisione che ci ferisce sia in termini sportivi che umani. In considerazione dell’attuale budget e della struttura della squadra, non avevamo alternative. Dobbiamo essere onesti e prendere delle decisioni immediate per lo Schalke. Ecco perché abbiamo deciso per questo taglio netto».