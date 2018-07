Mario Sconcerti, nel recente passato, commentò la forza delle rose di Juventus e Real Madrid prima della finale di Cardiff

Mario Sconcerti è uno dei più grandi giornalisti italiani. Famosissimi sono i suoi libri e i suoi editoriali sul Corriere della Sera dove analizza, con estrema bravura, i temi caldi del calcio italiano. Ma l’opinionista è divenuto anche famoso per una sua frase pronunciata poco prima della finale di Champions, a Cardiff, tra Real Madrid e Juventus. «La Juventus ha i migliori giocatori d’Europa, temo che Cristiano Ronaldo alla Juventus farebbe il tornante o la riserva». Queste furono le parole pronunciate da Sconcerti. Parole che nei giorni successivi suscitarono il riso e le ilarità del web visto anche il punteggio con il quale i blancos si assicurarono la loro dodicesima Champions League.

Le sue dichiarazioni volevano essere una provocazione e provò a spiegarlo poche settimane più tardi ma ormai il “danno” era già stato fatto. Il giornalista motivò così le sue parole sull’ipotetico ruolo di riserva alla Juventus di Cristiano Ronaldo: «Credevo di avere amici capaci di saper interpretare le due cose che quella frase conteneva (peraltro tra parentesi), cioè una provocazione e una conclusione tecnica molto più generale. Il discorso era di qualità tattiche, non individuali. Non ho mai pensato né scritto che Mandzukic sia meglio di Ronaldo, ho pensato e penso che Ronaldo non potrebbe fare quello che Mandzukic fa nella Juve da alcuni mesi».