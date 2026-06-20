Turchia fuori dal Mondiale: ko anche col Paraguay e Yıldız saluta la competizione, la sua partita nel dettaglio

Il sogno della Turchia si spezza sul prato del Levi’s Stadium di San Francisco. La generazione d’oro allenata da Vincenzo Montella saluta il Mondiale dopo la seconda sconfitta consecutiva, piegata da un Paraguay cinico, compatto e rigenerato.

A decidere la sfida è un gol lampo al 2’, firmato da Galarza, che con un sinistro chirurgico gela i piani dei turchi e indirizza un match che si trasforma presto in una battaglia ad altissima tensione. L’Albirroja si chiude con linee strettissime e riparte affidandosi alla velocità di Enciso, trasformando ogni transizione in un potenziale pericolo.

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Nervi tesi e un rosso storico: Almirón lascia il Paraguay in dieci

Sotto di una rete, la Turchia fatica a trovare sbocchi. Arda Güler e Kenan Yıldız sbattono contro il muro sudamericano: lo juventino resta in campo 90 minuti, tenta sei conclusioni ma paga poca lucidità e ben 17 palloni persi.

La sfortuna completa il quadro quando un colpo di testa di Muldur, su punizione di Çalhanoğlu, colpisce traversa e palo nello stesso istante.

Nel recupero del primo tempo arriva l’episodio che cambia l’inerzia: Almirón, rivolgendosi a Muldur con la mano sulla bocca, viene richiamato dal VAR. L’arbitro Barton applica il nuovo regolamento sul comportamento verbale e sventola un rosso diretto che lascia il Paraguay in dieci per oltre metà gara.

Assalto finale e rammarico: Gül spreca il match point

Nella ripresa Montella si gioca tutto: dentro Yılmaz, Uzun e Gül. La pressione aumenta, ma la frenesia porta imprecisione. Enciso sfiora il raddoppio in contropiede, mentre la Turchia si riversa in avanti con la forza della disperazione.

Il dramma sportivo si consuma nel finale: su una respinta corta del portiere Gill, Gül fallisce un tap‑in a porta vuota da un metro, l’occasione più clamorosa della partita. L’ultimo tentativo è un tiro debole di un opaco Çalhanoğlu, simbolo di una Nazionale che si spegne proprio nel Mondiale più atteso.

Il Paraguay vola a giocarsi il passaggio del turno con l’Australia. La Turchia, invece, torna a casa tra rimpianti e recriminazioni.