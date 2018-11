Scontri Liverpool: Pallotta e la Roma donano 150mila euro alla famiglia di Sean Cox

Bellissimo gesto da parte della Roma che per sostenere le cure di Sean Cox ha devoluto 150mila euro alla sua famiglia

Tramite i propri canali social la Roma e il presidente Pallotta hanno annunciato la donazione di una somma iniziale di 150.000 € alla famiglia di Sean Cox, per sostenere le cure riabilitative del tifoso del Liverpool. Il club verserà 100.000 € attraverso la propria fondazione Roma Cares mentre il presidente Pallotta ha deciso di donare personalmente 50.000 €. «Quanto accaduto a Sean Cox fuori da Anfield Road ci ha lasciato tutti rattristati e scioccati, soprattutto per l’enorme impatto che questa vicenda ha avuto non solo su di lui, ma anche sulla moglie, i figli, i familiari e i suoi amici – ha dichiarato il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni – Ad aprile abbiamo scritto alla signora Cox per offrire qualsiasi tipo di aiuto o supporto, nel momento in cui la famiglia lo avrebbe ritenuto più opportuno. Venerdì, dopo aver parlato con Martina e aver appreso il lungo percorso che Sean ha ancora davanti a sé, abbiamo deciso di fare una donazione che aiuterà a sostenere i costi della riabilitazione»

Sono arrivate poi anche le parole del numero uno del club: «Quello che è successo a Sean Cox non dovrebbe mai accadere a chi va ad assistere a una partita di calcio. Sin dal primo giorno, i nostri pensieri sono con Sean, Martina e tutta la loro famiglia. Speriamo tutti che Sean recuperi pienamente quanto prima». Infine, anche quelle di Martina Cox: «La nostra vita è stata messa sottosopra da quanto successo a Sean. Non c’è alcun segnale che possa tornare presto a casa, nemmeno con le migliori cure specialistiche di riabilitazione, che impiegheranno anni e che richiederanno assistenza costante per il resto della sua vita. Apprezziamo molto la donazione dell’AS Roma e di Pallotta e in particolare l’essersi impegnati per contribuire nel corso dei prossimi anni alla battaglia che Sean deve affrontare».