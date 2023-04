Scontri prima di Spezia-Lazio, il sindaco Peracchini: «Proibiamo le trasferte»

Le parole del sindaco di La Spezia dopo gli scontri nel prepartita tra la tifoseria ligure e quella della Lazio

Nelle ore precedenti a Spezia-Lazio, ci sono stati degli scontri tra le due tifoserie nel centro città. Il sindaco della città ligure, Pierluigi Peracchini, ha parlato al Secolo XIX. Di seguito le sue parole.

«È giunto il momento di proibire le trasferte. È l’unica via di uscita per allontanare i violenti dal calcio. Purtroppo c’è ancora tanta violenza, ma bisogna precisare che non si tratta più di tifosi ma di persone a cui andrebbe impedito di avvicinarsi al calcio e alle relative trasferte della propria squadra. Se questi sono i comportamenti l’unica soluzione a cui si può pensare subito è quella citata. Si tratta di soggetti che devono rimanere a casa propria e non seguire i team in giro per l’Italia»