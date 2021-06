Scozia, Robertson: «Dura parlare. Sognavamo un debutto migliore»

Andy Robertson, esterno del Liverpool e capitano della Scozia, ha parlato al termine del match perso contro la Repubblica Ceca

Andy Robertson, esterno del Liverpool e capitano della Scozia, ha parlato ai microfoni della BBC Sport al termine del match perso contro la Repubblica Ceca.

«È dura parlarne adesso, tutti in Scozia sognavano un debutto migliore. Avevamo fiducia, eccitati, per questo dispiace non aver sfruttato l’occasione. Abbiamo avuto alcune ottime chance, avessimo segnato saremmo qui a parlare di una partita diversa. La Repubblica Ceca l’ha fatto, ha sfruttato le occasioni, e noi no».