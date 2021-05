Scudetto Inter, l’ex Keita Balde si congratula con i nerazzurri – FOTO

Dopo i post per la Lazio, Keita applaude l’Inter per la vittoria dello Scudetto: la stories social dell’attaccante della Sampdoria – FOTO

Dopo i post per la Lazio, Keita Balde applaude l’Inter. Al termine della partita contro la Roma, vinta dalla Sampdoria per 2-0, l’attaccante blucerchiato ha postato un’immagine nella sue Stories di Instagram per celebrare lo Scudetto nerazzurro.

La foto ritrae un collage di tutti i calciatori che hanno militato nell’Inter, tra questi ovviamente anche Keita è presente.