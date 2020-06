Scudetto, Sarri: «Inter e Lazio in corsa? Lo dice la classifica…»

Alla vigilia del match contro il Bologna mister Sarri ha parlato anche della corsa scudetto della Juventus con Inter e Lazio

Il tecnico della Juventus Maurio Sarri alla vigilia del match contro il Bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Lazio e Inter in corsa per lo scudetto? Questo è chiaro, lo dice la classifica. I nerazzurri possono tornare molto sotto alle prime due. Sono curioso di vedere le prime 3-4 partite perchè saranno difficili per tutti e potrebbero arrivare risultati sorprendenti».