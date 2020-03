Scudetto Serie A, la UEFA potrebbe chiedere l’assegnazione alla Juve

Si valutano le opzioni per l’assegnazione dello Scudetto della Serie A 2019/20: un’ipotesi della UEFA favorirebbe la Juventus

Domani avrà luogo il vertice fra la UEFA e le leghe nazionali per decidere le sorti dei campionati, minacciati dall’emergenza Coronavirus.

Il presidente Ceferin, secondo quanto riportato da AS, sarebbe pronto a proporre l’assegnazione automatica all’attuale prima classificata di ogni campionato in caso di sospensione definitiva. In questo caso, la Juventus vincerebbe così lo Scudetto 2019/20.