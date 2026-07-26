Crisi sulla panchina azzurra: se salta Pirlo, Conte e Mancini restano in corsa… con una terza opzione sullo sfondo

La panchina della Nazionale resta un terreno bollente. La nomina di Andrea Pirlo, data per certa fino a poche ore fa, è stata improvvisamente rimessa in discussione dal caso legato allo sponsor. È probabile che nulla cambi, ma l’ipotesi di un ribaltone non può essere esclusa del tutto.

E se il progetto Pirlo dovesse davvero saltare, la Federazione si troverebbe davanti a una scelta immediata e delicatissima: individuare un nuovo ct con urgenza assoluta. Dopo i tentativi, vani, di arrivare a Guardiola e Ancelotti, tornerebbero in corsa i due candidati della prima ora: Antonio Conte e Roberto Mancini, protagonisti di un lungo testa a testa fino alla nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico, giorno in cui le gerarchie sono cambiate.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Roberto Mancini

Il rapporto personale tra Mancini e il presidente Malagò è solido, ma non decisivo. L’ex ct campione d’Europa ha accarezzato a lungo l’idea di tornare in panchina, pur con la macchia dell’addio all’Italia per l’Arabia, scelta che nel sistema calcio non tutti hanno dimenticato. Avrebbe accettato un quadriennale da circa due milioni a stagione.

Antonio Conte

Il discorso Conte è più complesso. L’incarico di ct lo affascina, ma non è mai stato contattato formalmente e ha ricevuto offerte importanti dall’Arabia Saudita. Le cifre non sarebbero un ostacolo: la Serie A lo sostiene e un punto d’incontro si troverebbe. Anche per lui l’orizzonte sarebbe quadriennale, nonostante qualcuno ritenga che la sua gestione sia più efficace nei cicli brevi.

I possibili scenari

Sul piano tattico, Mancini ripartirebbe dal suo 4‑3‑3, mentre Conte oscillerebbe tra difesa a tre e 4‑3‑3 pragmatico. Ma siamo nel campo delle ipotesi. Non è scontato che due tecnici top accettino di subentrare dopo Pirlo. Per questo restano vive anche piste alternative: Pioli, Palladino o un profilo giovane in linea con l’identikit iniziale di Maldini. La risposta, stavolta, dovrà arrivare in fretta.