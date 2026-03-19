Senegal fuori dal Mondiale? Gli aggiornamenti sulla disputa col Marocco per l’assegnazione della Coppa d’Africa: cosa filtra e cosa sta succedendo

La controversia tra le nazionali di Marocco e Senegal continua a tenere banco, in seguito alla finale di Coppa d’Africa che ha visto il Senegal trionfare sul campo, ma vedersi successivamente assegnare il titolo a tavolino dal Marocco. La decisione della Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha suscitato forti reazioni, con il Senegal che ha deciso di presentare ricorso al TAS di Losanna.

Le sanzioni della CAF

Oltre alla disputa sul titolo, anche le sanzioni inflitte dalla CAF alle due federazioni sono al centro del dibattito. Come riportato da RMC Sport, entrambe le nazionali hanno ricevuto pesanti sanzioni dalla commissione disciplinare della CAF, ma queste riguardano solo le competizioni organizzate dalla CAF, come la Coppa d’Africa. Le sanzioni non influiranno, quindi, sulla partecipazione delle due squadre al prossimo Mondiale di calcio.

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Implicazioni per il futuro

Nonostante la battaglia legale e le sanzioni, la controversia non avrà ripercussioni sulla partecipazione delle due nazionali al Mondiale 2026, in quanto le penalità non si applicano alle competizioni internazionali come la Coppa del Mondo. La situazione resta tesa, ma le due federazioni dovranno concentrarsi sulle prossime sfide, tra cui la qualificazione al mondiale.