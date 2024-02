Serafini: «Leo? Ecco perché rappresenta il Milan»

Luca Serafini, giornalista e scrittore, ha parlato in esclusiva a Milannews24 analizzando la stagione rossonera. Le parole

Il giornalista e scrittore Luca Serafini è intervenuto in esclusiva a Milannews24 per parlare un po’ degli ultimi temi sul mondo Milan.

Il Milan ha ottenuto un pareggio tra le polemiche contro l’Atalanta per l’ennesimo episodio a sfavore. Come ha visto la squadra? Quanto è stata condizionata la stagione rossonera da queste situazioni?

«Le prestazioni della stagione sono state condizionate dagli errori arbitrali tanto quanto gli errori della squadra. A quello che ha sbagliato la squadra si sono aggiunti errori che avrebbero potuto indirizzare le partite in maniera diversa. Mi hanno insegnato da piccolo che alla fine della stagione le cose si compensano, non ci ho mai creduto ma me lo faccio andare bene. Le potenzialità di questa squadra sono talmente superiori a quelle espresso fino ad oggi, che avrebbe potuto anche ovviare a certi errori arbitrali. Il Milan di Sacchi fu penalizzato da decisioni clamorosamente errate e mai favorito da situazioni arbitrali, ma le Coppe dei Campioni le vinceva lo stesso… I rossoneri devono concentrarsi di più sulle proprie potenzialità che non hanno espresso fino in fondo e sui limiti che invece non hanno mai mancato di rimarcare. La partita contro l’Atalanta è stato uno specchio molto evidente delle cose: i bergamaschi ringraziano un solo episodio che è quello del rigore, mentre il Milan ha dominato per 80′ e ha segnato un solo gol. In quest’ultimo periodo di gol ne fa molti e ne prende anche tanti, invece domenica è andata così».

Il parallelismo con Sacchi mi porta a chiederle se il futuro di Pioli dipenderà tutto dall’Europa League?

«Dipenderà dalle scelte societarie, dal feeling con la squadra e da mille fattori. Dipende dai risultati e poi è la società che li deve pesare. Il Milan è stato molto bravo a dare la fiducia a Pioli che era già arrivato a un punto delicato alla fine della scorsa stagione, ma la semifinale di Champions League è stata sottovalutata, a causa dei due Derby, comunque ha dato fiducia all’allenatore perché sapevano che la squadra fosse con lui. Quest’anno si è detto e scritto da tante parti che la squadra non era con lui, ma non era vero perché l’hanno dimostrato la squadra e la società. Pioli, come tutti gli allenatori, è consapevole che la sua permanenza al Milan dipende dai risultati».

Il bello di Milan Atalanta: Leao, il suo gol e la prova da leader. Gli mancava davvero solo la rete per trovare continuità? È ancora un discorso di atteggiamento e condizione?

«Credo che quell’esultanza non fosse polemica, perché anche a Leao non può andare bene di stare 5 mesi senza segnare in Serie A. Ultimamente qualche stoccatina di Pioli e dei compagni devono averlo svegliato. Leao è lo specchio di questa squadra: sono più le potenzialità inespresse che quelle espresse e più i limiti che sono stati evidenziati, ma – come la squadra – ha fatto vedere di avere delle doti e delle possibilità enormi. Se la sua continuità fosse quella espressa nei 90′ contro l’Atalanta e non quella indolente a Monza e Rennes, Leao sarebbe ai livelli di Mbappé. Le critiche lo devono incentivare e non stizzirlo: i tifosi si aspettano sempre un grande Leao. È vero che non può esserlo sempre, ma nemmeno essere un giocatore che per 5 mesi non segna in Serie A… Lui aveva detto che era un calciatore da 20 gol all’anno, probabilmente non lo sarà: deve avere continuità nella partita. Nella sfida di domenica scorsa ha giocato benissimo, oltre al gol: a Rennes con un gol bello e fortunoso non ha comunque convinto perché è stato indisponente nei 90’».

INTERVISTA ESCLUSIVA MILANNEWS24 LUCA SERAFINI