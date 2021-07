Sergio Ramos si è presentato come nuovo giocatore del Paris Saint-Germain: le sue parole ai canali ufficiali del club

PSG – «La sfida e il progetto sportivo per me hanno pesato, voglio vincere come vuole vincere questo club. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Ho parlato con lo staff, con la dirigenza e mi è piaciuto il loro discorso, la loro sete di vittoria. Non so perché il club mi abbia scelto ma voglio ancora vincere, voglio aiutare questa squadra e amo il suo spirito. Non vengo per dimostrare di aver vinto 4 Champions ma per vincerne altre».

PROGETTO – «Lo stipendio non contava. La cosa più importante era la durata del contratto per avere una vera continuità sportiva. Poter lavorare per due anni in un ambiente del genere è per me una vera opportunità. Voglio vincere, avere un vero progetto sportivo e stare tranquillo».