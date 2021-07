Ramos: «Psg? Inserimento facile. Su Messi e Neymar dico che...»

Sergio Ramos, ex capitano del Real Madrid, ha parlato della sua nuova avventura francese ai microfoni di TNT Sports

Un inserimento senza problemi quello di Sergio Ramos nello spogliatoio del Psg. A raccontarlo, ai microfoni di TNT Sports, è stato lo stesso ex capitano del Real Madrid: «Inserirmi in questo spogliatoio è stato facile. Io e Navas siamo come fratelli dopo i tanti anni passati insieme al Real. Ho un ottimo rapporto anche con Di Maria, Sarabia e Icardi. Neymar? Anche con lui ho un buon rapporto, nonostante fossimo rivali fino a qualche anno fa. Ha insistito per farmi venire qui».

Poi continua parlando di Lionel Messi, grande rivale ai tempi del Clasico tra Barcellona e Real: «Lo reputo uno dei più grandi al mondo. Sarebbe fantastico giocare insieme a lui. Mi piace far parte della stessa squadra dei migliori e sarebbe bello averlo al mio fianco. Nel mio club ci sarà sempre spazio per un fuoriclasse come lui».