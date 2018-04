Serie A, gli arbitri del 32° turno: il derby Lazio-Roma a Mazzoleni

Serie A, designati gli arbitri della 32esima giornata di campionato: il derby Lazio-Roma sarà diretto da Mazzoleni di Bergamo

Sono stati designati oggi gli arbitri del 32° turno del campionato di Serie A. L’atteso derby Lazio-Roma, in programma domenica alle ore 20,45, sarà diretto da Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo. Per le partite in chiave scudetto, Juventus-Sampdoria sarà arbitrata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, mentre Milan-Napoli è stata affidata a Luca Banti di Livorno.

Questi gli arbitri delle altre gare in programma nel prossimo fine settimana: Atalanta-Inter – Doveri; Bologna-Verona – Abisso; Cagliari-Udinese – Giacomelli; Chievo-Torino – Di Bello; Fioentina-Spal – Orsato; Genoa-Crotone – Irrati; Sassuolo-Benevento – Gavillucci.