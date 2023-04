Serie A, Casarin: «Il Var non è servito, spero che…»

Le parole di Paolo Casarin, ex arbitro e dirigente dell’AIA, sull’operato dei direttori di gara nell’ultimo turno di Serie A

Paolo Casarin ha parlato a Radio Anch’Io lo Sport degli arbitri in Serie A.

PAROLE – «Se guardiamo le partite di questo turno gli arbitri non hanno avuto bisogno della Var, che non ha cambiato alcuna decisione dei direttori di gara. Pur essendoci tanti arbitri giovani e anche una ragazza, mi sembra che la regolarità delle gare sia stata garantita. Speriamo che possano esserci tanti weekend come questo».