Serie A, De Siervo elogia De Ligt: «Simbolo di crescita per i giovani»

L’a.d. della Serie A Luigi De Siervo ha elogiato Matthijs de Ligt alla consegna del Premio Gentleman

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, consegna a Matthijs de Ligt il “Premio Gentleman“. Le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sportmediaset.

«Consegno con piacere il premio a De Ligt. Un premio che riconosce da parte dei tifosi italiani la grande correttezza e lealtà che ha dimostrato in campo, è un simbolo per un percorso di crescita e un obiettivo per i giovani che vogliono diventare calciatori».