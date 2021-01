Serie A femminile: domani Sassuolo-Empoli per il terzo posto

Serie A femminile: domani il Sassuolo ha una grande chance di consolidare il terzo posto in classifica, non è di questo pensiero l’Empoli che vorrebbe…

L’undicesima giornata di Serie A femminile si apre con l’anticipo delle 12:30 tra Hellas Verona e Milan. Due ore più tardi il programma prevede sue sfide molto importanti: Pink Bari-Florentia e Sassuolo-Empoli.

Quest’ultima gara assai rilevante, vista la posizione in classifica delle due rivelazioni di questa stagione 2020/2021. Il Sassuolo punta a consolidare la terza posizione, fresco di 22 punti con 7 vittorie, 1 pareggio e sole 2 sconfitte con Juventus e Milan.

A cinque lunghezze dal team neroverde troviamo l’Empoli di Spugna. Il team toscano, dopo una partenza sprint è calato nella seconda parte di questo girone di andata, ma grazie al pareggio casalingo conquistato contro la Fiorentina ha mantenuto il quarto gradino del podio, davanti proprio alla Viola, Inter e Roma.

Ora più che mai potrebbe essere l’esame definitivo per conoscere la vera identità di Prugna e compagne. Lo riferisce lo stesso tecnico: «Servono prestazioni coraggiose, di personalità. In questo senso, una partita come quella di domani è il giusto termometro per vedere a che punto siamo». Il team di Giampiero Piovani, invece, ha dimostrato già di tenere il passo delle big e sulla carta partirebbe leggermente favorito.