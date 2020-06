Serie A in chiaro, giornata decisiva: due ipotesi sul tavolo

La Serie A 2019/20 visibile in chiaro? Incontro decisivo tra il ministro dello Sport Spadafora e l’amministatore delegato di Sky Ibarra

Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per stabilire se le partite della Serie A 2019/20 saranno trasmesse in chiaro, su esplicita richiesta del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che incontrerà l’amministratore delegato di Sky Maximo Ibarra.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, sul tavolo c’è un doppio scenario: da un lato la trasmissione di alcune gare in chiaro, dall’altro la cosiddetta diretta gol. Da considerare, inoltre, che a Rai e Mediaset non va bene che gli incontri in chiaro siano trasmessi solo su TV8, ossia il canale in chiaro di Sky, chiedendo di ridurre l’embargo per gli highlights in modo da poterli trasmettere il più possibile a ridosso della conclusione delle partite.