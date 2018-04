Chiellini verso Juventus-Napoli: «Il campionato non finirà domenica»

Domenica all’Allianz Stadium c’è Juventus-Napoli, scontro diretto per lo scudetto valido per la 34^ giornata di Serie A 2017/2018: ecco il punto in casa bianconera di Giorgio Chiellini

Grande attesa in vista di domenica: all’Allianz Stadium in programma Juventus-Napoli, scontro scudetto valido per la 34^ giornata di Serie A 2017/2018. Ecco le parole di Giorgio Chiellini ai microfoni di Premium Sport: «Juventus-Napoli è un match che si prepara da solo: è la gara della stagione più semplice da preparare. Avremo la massima attenzione, in particolare ora che manca così poco e che la posta in palio è molto alta. Di sicuro il campionato non terminerà domenica: ci saranno altre partite difficili, ma siamo consapevoli dell’importanza di questo confronto».

Continua Giorgio Chiellini, parlando dell’ipotesi Napoli con quattro attaccanti con il rientro di Milik: «Penso che scenderà in campo con il 4-3-3: forse cambierà qualcosa, ma non credo che partiranno dal 1’ con quattro attaccanti, significherebbe togliersi un cambio offensivo. Milik è stato un rientro importante, lo evidenziano i gol segnati nelle ultime partite e l’impatto avuto». Infine, una battuta su come si batte il Napoli: «Queste partite si vincono con gli episodi: bisogna avere la giusta concentrazione, ogni minimo particolare può fare la differenza. C’è così tanto equilibrio in campo che la minima situazione può cambiare l’inerzia della partita. Penso che come sempre sia più la testa rispetto alla tattica a fare vincere».