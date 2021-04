Serie A, la doppia richiesta degli 11 club ad Agnelli e Marotta

Dimissioni Agnelli e dimissioni Marotta: la doppia richiesta degli 11 club di A per punire Juventus e Inter

Repubblica questa mattina approfondisce il tema delle possibili sanzioni che saranno discusse e votate in Lega Serie A nei confronti dei club che hanno preso parte al progetto Superlega.

Il primo passo delle 11 società sarà chiedere le dimissioni di Marotta come rappresentante della Serie A nel Consiglio federale: lui si è detto pronto a lasciare il posto, se la maggioranza in seno alla Lega glielo chiederà. L’altro obiettivo è Agnelli. Anche perché l’Uefa non è disposta ad ascoltare l’Italia sulle riforme future se i dirigenti coinvolti non lasceranno i loro incarichi.