Lazetic Milan, parla lo zio: «Ibra? E’ il suo idolo. Non voglio fare paragoni»

Nikola Lazetic, zio del nuovo acquisto del Milan Marko, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport

SUL TRASFERIMENTO – «Per lui parlerà il campo. Posso solo dire che si è meritato tutto. È un ragazzo nato per grandi cose e già oggi ne ha dimostrate di straordinarie. L’essere stato preso da una società come quella rossonera, tra le più grandi e forti del mondo, significa già qualcosa. Colgo l’occasione per ringraziare la dirigenza del Milan per una forza e professionalità incredibili. La mia famiglia sapeva già che il club fosse uno dei più rinomati a livello globale, ma le assicuro che sono dei campioni anche fuori dal campo.»

PARAGONE CON IBRA – «Marko ha una forza atletica straordinaria, ma con Zlatan non può essere paragonato nessun giocatore. Ibra è Ibra, punto. Adesso avrà la possibilità di imparare tanto proprio da lui.»

CRESCERE CON IBRA – «Marko è innamorato di Zlatan, è il suo idolo. Adesso sarà un suo compagno di squadra ed avrà il privilegio di cogliere questa opportunità, con la possibilità di vivere davvero ed in prima persona il suo sogno.»

PARAGONE CON VLAHOVIC – «Non voglio paragonarlo con nessuno. Lui è molto bravo e molto giovane. Deve fare la sua strada, passo dopo passo.»

