Roma, Mou e la squadra a lezione da Calvarese

Mourinho e la Roma a lezione dall’ex arbitro Calvarese per spiegazioni sul VAR e le regole del suo utilizzo

La Roma in questa settimana di sosta ne ha approfittato per un ripasso. Non solo in campo, ma anche per quanto riguarda regole e utilizzo del VAR. Mourinho e la sua squadra sono stati a lezione da Calvarese.

L’ex arbitro sarà consulente del club giallorosso e viste le recenti controversie che hanno visto protagonista la Roma con episodi dubbi e discutibili, ecco l’idea della società per cercare di placare gli animi in vista della ripresa del campionato. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.