Roma, altro portoghese per Mourinho: il PSG propone Danilo

Calciomercato Roma: i giallorossi cercano un altro centrocampista, il PSG propone Danilo Pereira

José Mourinho, dopo l’arrivo di Sergio Oliveira, è alla ricerca di un altro centrocampista e la Roma proverà ad accontentarlo in questi ultimi giorni di calciomercato. Il PSG avrebbe offerto ai giallorossi Danilo Pereira, altro portoghese che a Parigi non vede mai il campo perché chiuso da tanti altri calciatori.

La Roma ci pensa, considerando anche i 2,5 milioni di stipendio del calciatore che sarebbero la metà per sei mesi. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club capitolino chiuderebbe la trattativa solo in prestito secco o con diritto di riscatto. I giallorosso, quindi, non vogliono obblighi così da poter coprire un buco fino a fine stagione e poi pensarci, dato che Danilo non è comunque il centrocampista con le qualità che chiede Mourinho.