Serie A, ufficiali date e orari dalla 32ª alla 34ª giornata: ecco quando si giocherà Milan Juve

Serie A, pubblicato il calendario delle giornate 32‑34: definita la data e l’orario del big match Milan Juventus

La stagione entra nella sua fase decisiva e ogni punto pesa sempre di più. In questo clima, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle giornate 32, 33 e 34, tutte caratterizzate da incroci di alta classifica che potrebbero indirizzare il finale di campionato.

Nel turno 32 spiccano Atalanta‑Juventus, in programma sabato 11 aprile alle 20.45, e Como‑Inter, fissata per la domenica alla stessa ora. La giornata successiva proporrà due sfide di grande rilievo: Napoli‑Lazio alle 18 e Roma‑Atalanta alle 20.45. Nella 34ª, invece, i riflettori saranno puntati su Milan‑Juventus, big match previsto per domenica 26 aprile alle 20.45.

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ANTICIPI E POSTICIPI – Orari delle giornate 32, 33 e 34

32ª GIORNATA

– Venerdì 10 aprile 2026, ore 20.45 – Roma-Pisa

– ⁠Sabato 11 aprile 2026, ore 15 – Cagliari-Cremonese

– ⁠Sabato 11 aprile 2026, ore 15 – Torino-Verona

– ⁠Sabato 11 aprile 2026, ore 18 – Milan-Udinese

– ⁠Sabato 11 aprile 2026, ore 20.45 – Atalanta-Juventus

– ⁠Domenica 12 aprile 2026, ore 12.30 – Genoa-Sassuolo

– ⁠Domenica 12 aprile, ore 15 – Parma-Napoli

– ⁠Domenica 12 aprile, ore 18 – Bologna-Lecce

– ⁠Domenica 12 aprile, ore 20.45 – Como-Inter

– ⁠Lunedì 13 aprile 2026, ore 20.45 – Fiorentina-Lazio

33ª GIORNATA

– Venerdì 17 aprile 2026, ore 18.30 – Sassuolo-Como

– ⁠Venerdì 17 aprile 2026, ore 20.45 – Inter-Cagliari

– ⁠Sabato 18 aprile 2026, ore 15 – Udinese-Parma

– ⁠Sabato 18 aprile 2026, ore 18 – Napoli-Lazio

– ⁠Sabato 18 aprile 2026, ore 20.45 – Roma-Atalanta

– ⁠Domenica 19 aprile 2026, ore 12.30 – Cremonese-Torino

– ⁠Domenica 19 aprile, ore 15 – Verona-Milan

– ⁠Domenica 19 aprile, ore 18 – Pisa-Genoa

– ⁠Domenica 19 aprile, ore 20.45 – Juventus-Bologna

– ⁠Lunedì 20 aprile 2026, ore 20.45 – Lecce-Fiorentina

34ª GIORNATA

– Venerdì 24 aprile 2026, ore 20.45 – Napoli-Cremonese

– ⁠Sabato 25 aprile 2026, ore 15 – Parma-Pisa

– ⁠Sabato 25 aprile 2026, ore 18 – Bologna-Roma

– ⁠Sabato 25 aprile 2026, ore 20.45 – Verona-Lecce

– ⁠Domenica 26 aprile 2026, ore 12.30 – Fiorentina-Sassuolo

– ⁠Domenica 26 aprile, ore 15 – Genoa-Como

– ⁠Domenica 26 aprile, ore 18 – Torino-Inter

– ⁠Domenica 26 aprile, ore 20.45 – Milan-Juventus

– ⁠Lunedì 27 aprile, ore 18.30 – Cagliari-Atalanta

– ⁠Lunedì 27 aprile 2026, ore 20.45 – Lazio-Udinese