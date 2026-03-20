Serie A
Serie A, ufficiali date e orari dalla 32ª alla 34ª giornata: ecco quando si giocherà Milan Juve
Serie A, pubblicato il calendario delle giornate 32‑34: definita la data e l’orario del big match Milan Juventus
La stagione entra nella sua fase decisiva e ogni punto pesa sempre di più. In questo clima, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle giornate 32, 33 e 34, tutte caratterizzate da incroci di alta classifica che potrebbero indirizzare il finale di campionato.
Nel turno 32 spiccano Atalanta‑Juventus, in programma sabato 11 aprile alle 20.45, e Como‑Inter, fissata per la domenica alla stessa ora. La giornata successiva proporrà due sfide di grande rilievo: Napoli‑Lazio alle 18 e Roma‑Atalanta alle 20.45. Nella 34ª, invece, i riflettori saranno puntati su Milan‑Juventus, big match previsto per domenica 26 aprile alle 20.45.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
ANTICIPI E POSTICIPI – Orari delle giornate 32, 33 e 34
32ª GIORNATA
– Venerdì 10 aprile 2026, ore 20.45 – Roma-Pisa
– Sabato 11 aprile 2026, ore 15 – Cagliari-Cremonese
– Sabato 11 aprile 2026, ore 15 – Torino-Verona
– Sabato 11 aprile 2026, ore 18 – Milan-Udinese
– Sabato 11 aprile 2026, ore 20.45 – Atalanta-Juventus
– Domenica 12 aprile 2026, ore 12.30 – Genoa-Sassuolo
– Domenica 12 aprile, ore 15 – Parma-Napoli
– Domenica 12 aprile, ore 18 – Bologna-Lecce
– Domenica 12 aprile, ore 20.45 – Como-Inter
– Lunedì 13 aprile 2026, ore 20.45 – Fiorentina-Lazio
33ª GIORNATA
– Venerdì 17 aprile 2026, ore 18.30 – Sassuolo-Como
– Venerdì 17 aprile 2026, ore 20.45 – Inter-Cagliari
– Sabato 18 aprile 2026, ore 15 – Udinese-Parma
– Sabato 18 aprile 2026, ore 18 – Napoli-Lazio
– Sabato 18 aprile 2026, ore 20.45 – Roma-Atalanta
– Domenica 19 aprile 2026, ore 12.30 – Cremonese-Torino
– Domenica 19 aprile, ore 15 – Verona-Milan
– Domenica 19 aprile, ore 18 – Pisa-Genoa
– Domenica 19 aprile, ore 20.45 – Juventus-Bologna
– Lunedì 20 aprile 2026, ore 20.45 – Lecce-Fiorentina
34ª GIORNATA
– Venerdì 24 aprile 2026, ore 20.45 – Napoli-Cremonese
– Sabato 25 aprile 2026, ore 15 – Parma-Pisa
– Sabato 25 aprile 2026, ore 18 – Bologna-Roma
– Sabato 25 aprile 2026, ore 20.45 – Verona-Lecce
– Domenica 26 aprile 2026, ore 12.30 – Fiorentina-Sassuolo
– Domenica 26 aprile, ore 15 – Genoa-Como
– Domenica 26 aprile, ore 18 – Torino-Inter
– Domenica 26 aprile, ore 20.45 – Milan-Juventus
– Lunedì 27 aprile, ore 18.30 – Cagliari-Atalanta
– Lunedì 27 aprile 2026, ore 20.45 – Lazio-Udinese