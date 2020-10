Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

ATALANTA – Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League.

BENEVENTO – Agli ordini di mister Inzaghi, questo pomeriggio, il Benevento ha ripreso gli allenamenti in vista del derby contro il Napoli, in programma domenica 25 ottobre p.v., alle ore 15, presso lo stadio “C. Vigorito”. In avvio di seduta, i giallorossi hanno svolto esercizi di riscaldamento con mobilità e andature successivamente la squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di potenza aerobica per coloro che sono stati impiegati contro la Roma, partita a pressione per gli altri. La preparazione proseguirà nella giornata di domani

BOLOGNA – Gli allenamenti dei rossoblù verso la partita di Roma continueranno domani con una seduta alle 15 a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli.

CAGLIARI – Oggi inizia definitivamente la settimana di allenamenti che porterà il Cagliari di Eusebio Di Francesco a sfidare il Crotone di Giovanni Stroppa domenica alla Sardegna Arena. Il caso Covid all’interno del gruppo squadra venuto alla luce sabato prima della partenza per Torino ha fatto scattare immediatamente tutte le misure previste dal protocollo. I rossoblù si trovano momentaneamente in isolamento domiciliare in attesa di ricevere i risultati dei tamponi effettuati ieri. Questo pomeriggio allenamento al Centro Sportivo di Assemini con un occhio di riguardo verso Rog e Ceppitelli che hanno manifestato un affaticamento muscolare

CROTONE – Il Crotone è sceso in campo questa mattina all’Antico Borgo con mister Stroppa e il suo staff che hanno fatto svolgere alla squadra, dopo l’attivazione, una seduta basata sul lavoro tecnico, fisico, tattica e, per concludere, una partitella. Anche per domani è in programma un allenamento al mattino, sempre al centro sportivo

FIORENTINA – Commisso ha confermato la fiducia al tecnico Beppe Iachini: «Si va avanti con Iachini, non è mai stato in discussione. Leggo tante fake news, sono arrivate cose che non esistono. La vostra professione vi deve far preoccupare di dire le cose giuste ed è importante per chi vi legge, molte cose non sono giuste. Ho ribadito la fiducia a Iachini, i risultati valgono certamente, la squadra non è piaciuta in questi due giorni»

GENOA – Dopo il pareggio contro il Verona, mister Maran ha concesso un giorno di riposo in vista della ripresa degli allenamenti.

HELLAS VERONA – È iniziata oggi, martedì 21 ottobre, la preparazione dei gialloblu al match di domenica sera (ore 20.45) contro la Juventus, match in programma all’‘Allianz Stadium’ (ore 20.45) e valido per la 5a giornata della Serie A TIM 2020-21. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ Faraoni e compagni hanno svolto una seduta di allenamento mattutina con le seguenti attività: riscaldamento, esercitazione tecnica e sul possesso-palla, mini-partite a tema, lavoro aerobico.

INTER – Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. Clicca qui per le sue parole.

JUVENTUS – Impegnata questa sera in Champions League contro la Dinamo Kiev

LAZIO – Impegnata questa sera in Champions League contro il Borussia Dortmund

MILAN – Giornata di conferenze stampa per il Milan. Clicca qui per le parole di Hauge e quelle di Dalot. Brutte notizie dall’ultimo allenamento: si è infortunato Calhanoglu, che ha lasciato il centro sportivo in stampelle.

NAPOLI – Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano la prima giornata di Europa League contro l’AZ Alkmaar, match in programma giovedì al San Paolo (ore 18.55). La squadra si è allenata sul campo 3 con i palloni ufficiali della Europa League. Inizio sessione dedicata a riscaldamento e torello. Successivamente seduta tecnica e lavoro tecnico tattico. Chiusura con esercitazioni di tiri in porta

PARMA – Allenamento pomeridiano per la squadra di Liverani. Oggi ha parlato l’agente di Bruno Alves, aggiornando sulle condizioni di salute del difensore. Clicca qui per le sue parole.

ROMA – Continua il cammino di avvicinamento della Roma alla gara contro lo Young Boys di giovedì. Questa mattina la squadra è scesa in campo intorno alle 11:00. Per Chris Smalling continua il lavoro individuale. Tutti negativi i tamponi effettuati nella giornata di ieri sul gruppo squadra.

SAMPDORIA – La Sampdoria lavora sodo in quel di Bogliasco in vista dell’anticipo di sabato con l’Atalanta. Claudio Ranieri e staff hanno diretto una sessione mattutina a gruppi incentrata inizialmente sullo sviluppo della forza in palestra e proseguita con un’esercitazione tattica sul campo 1 del “Mugnaini”. Lavoro differenziato per il solo Manolo Gabbiadini. Domani, mercoledì, è in agenda un nuovo allenamento al mattino

SASSUOLO – Giovanni Carnevali ha parlato a Gr Parlamento durante la trasmissione “La Politica nel Pallone”. Clicca qui per le sue parole.

SPEZIA – Il direttore generale dello Spezia, Mauro Meluso ha parlato in conferenza stampa. Clicca qui per le sue parole.

TORINO – Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino FC in vista della sfida di venerdì a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La squadra ha lavorato dapprima in palestra per poi spostarsi sul campo per una sessione tecnica. Programma differenziato per Izzo.

UDINESE – Stefano Okaka ha parlato ai microfoni di Udinese Tv, queste le sue parole: «A prescindere da tutto, dalle critiche che ci possono stare e sono sempre costruttive, io so benissimo cosa ho fatto qua a Udine. La squadra è migliorata, io sono migliorato, il Club ha fatto un lavoro incredibile con il mercato. I commenti non mi hanno dato fastidio, nel calcio si fa presto a dimenticare. Dopo la partita di ieri i commenti sono positivi, poi perdi una partita e sei scarso. Io penso che dobbiamo essere positivi e fare il meglio possibile per aiutare il Club. Ora si vedono dei miglioramenti, abbiamo dato il tutto per tutto».